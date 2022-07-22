Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

83-летняя москвичка отсудила у топ-менеджера четыре миллиона рублей

83-летняя жительница Москвы отсудила у члена правления «Сибура» четыре миллиона рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

83-летняя пенсионерка из Москвы отсудила у члена правления нефтегазохимической компании «Сибур» Василия Номоконова четыре миллиона рублей из-за пожара, случившегося в 2020 году. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Решение суда в пользу жительницы столицы было принято в четверг 21 июля. В апреле 2020 года в семикомнатной квартире топ-менеджера «Сибура» на Ленинском проспекте вспыхнул пожар, причиной стало короткое замыкание. Мощный огонь на протяжении нескольких часов тушили десятки бригад спасателей, а также с вертолета.

От возгорания пострадали более 30 квартир. В их числе было жилье пенсионерки, которое затопило при тушении пожара. Женщина вместе с другими потерпевшими решила подать на Номоконова в суд, так как тот отрицал свою вину и отказывался компенсировать им ущерб.

Материалы по теме:
«Панельки — это образ жизни» Как однотипные серые дома изменили россиян и стали одним из символов СССР?
«Панельки — это образ жизни»Как однотипные серые дома изменили россиян и стали одним из символов СССР?
15 июня 2022
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

«Несмотря на свой финансовый статус, ответчик долгое время доказывал, что виновником пожара является общедомовая проводка, крыша, перекрытия, но только не он. Потребовались годы судебных разбирательств и экспертизы, чтобы доказать вывод, сделанный пожарными еще при первичном осмотре», — сообщила «Комсомольской правде» юрист Ксения Печеник, представлявшая интересы пенсионерки в суде. По данным издания, пострадавшая москвичка до сих пор не восстановила свое жилье, так как специалистам требовалось лично оценивать масштаб разрушений.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В ООН раскрыли детали процедуры вывоза зерна с Украины
«Одноклассники» расширили возможности оплаты
В Госдуме раскритиковали идею урезать зарплаты депутатам
Названы способы справиться со стрессом на новом месте работы
Россиянка вернулась из ОАЭ и лишилась 1,8 миллиона рублей на досмотре в Москве
Лавров прокомментировал подписание соглашения о вывозе зерна с Украины
Шойгу заявил об ответственности Киева за безопасность в водах Украины
Крупнейшей экономике Европы предсказали проблемы
Невеста похудела ради свадебного платья и не узнала себя на фото после праздника
В Екатеринбурге полиция отменила концерт группы AnacondaZ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.