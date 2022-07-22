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Студентка пренебрегла защитным кремом и показала страшные последствия на губах

Жительница Великобритании Элли Джин пренебрегла защитным кремом и сожгла губы на солнце

Фото: Shutterstock

Жительница Великобритании принебрегла солнцезащитным кремом в жару и показала страшные последствия. Соответсвующий материал публикует Daily Mail.

19-летняя студентка Элли Джин отправилась в Португалию на фестиваль хип-хоп-музыки Rolling Loud, где регулярно загорала несколько часов в день. По словам героини материала, она не любит ощущение липкости на губах, поэтому вместо гигиенических помад с SPF-защитой наносила на них вазелин.

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Собеседница издания рассказала, что в один из дней почувствовала боль в нижней губе. Девушка намазала ее лечебным средством, посчитав, что у нее развивается герпес. Однако с каждым днем состояние Джин ухудшалось: ее губа покрылась волдырями и корками. Девушка пыталась вылечиться самостоятельно, но через неделю все же решила обратиться к врачу, который заявил, что она сожгла губы на солнце.

«Я все еще принимаю антибиотики и мучаюсь от болей. Пожалуйста, не забывайте о защите! В противном случае вас ждет такая же ужасная участь», — высказалась британка. Она призвала читателей не пользоваться вазелином в качестве средства для увлажнения губ в летнее время.

В июне жительницы Великобритании случайно уснули на открытом солнце и остались с отекшими лицами томатного цвета. Девушки провели пять часов под прямыми солнечными лучами на пляже, после чего почувствовали недомогание. У сестер отмечались такие симптомы, как головная боль, рвота и волдыри на пораженных участках кожи.

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Майя Пономаренко
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