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К болгарскому пляжу прибило часть российской ракеты ЗРПК «Панцирь-С1»

NOVA: к болгарскому пляжу прибило хвостовую часть российской ракеты ЗРПК «Панцирь-С1»

Кадр: nova.bg

Часть ракеты российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» прибило к черноморскому берегу Болгарии. Об этом сообщает NOVA.

Обнаружившие находку на пляже туристы испугались, немедленно вызвав полицию. По мнению экспертов, речь идет о хвостовой части российской зенитной ракеты. Отмечается, что она не представляет опасности.

Ранее госкорпорация «Ростех» показала на видео наземную военную технику, которая участвует в специальной военной операции России на Украине. На записи показали боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», танк Т-90М «Прорыв», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

В конце июня отдыхающих в Ленинградской области напугал военный корабль, проплывавший недалеко от берега. Поскольку очевидцы не смогли разглядеть опознавательных знаков, они допустили, что он может проходить испытания.

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Алина Гончарова
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