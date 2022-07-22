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Поезд метро с 200 пассажирами загорелся на мосту в США

В США пассажирам метро пришлось прыгнуть в воду с моста из горящего поезда

В пригороде Бостона в США загорелся поезд, его пассажирам пришлось срочно эвакуироваться: они стали вылезать из окон и прыгали в воду, сообщает The New York Times. Это произошло, когда поезд пересекал реку Мистик, поэтому людям фактически пришлось прыгать с моста.

Пожар произошел в Сомервилле к северу от Бостона 21 июля около 06:45 по местному времени (13:45 мск). Он был вызван тем, что от одного из вагонов оторвалась металлическая полоса. После удара о рельс, по которому проходило электричество, начался пожар.

Генеральный менеджер Massachusetts Bay Transportation Стив Пофтак уже извинился перед 200 пассажирами поезда. Он назвал пожар «устрашающим инцидентом», который не типичен для компании.

Виктория Кондратьева
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