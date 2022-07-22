Водитель такси испугался за машину и пристыдил пассажирку за ее полноту

Полную пассажирку Даниэль Ванье пристыдил таксист, испугавшись за свою машину

Полная британка Даниэль Ванье рассказала, что села в такси и была пристыжена испугавшимся за свою машину водителем. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Женщина отметила, что выбрала для поездки электрический Volkswagen, шофер которого оказался раздражен комплекцией пассажирки. По словам юзерши, мужчина периодически проверял давление в шинах, а затем оглядывался на расположившуюся сзади клиентку. «Он был немного рассержен, путешествие выдалось трудным и напряженным», — объяснила автор видео.

Ролик набрал 360 тысяч просмотров. Пользователи также поделились подобными историями. «Бабушка жены напомнила мне во время семейного ужина, что не следует есть декор стола», «Я устраивалась в магазин чая, и мне сказали, что я не подхожу под их атмосферу», «Ко мне в офис пришла пожилая дама и заявила: "Ваш костюм очень красивый, но взрослые женщины не должны носить костюмы"», — прокомментировали они.

Ранее в июле сообщалось, что окружающие пристыдили медсестру и блогершу с пышными формами Эрику (фамилия неизвестна) за обтягивающую медицинскую форму. На размещенных в сети кадрах девушка продемонстрировала свою фигуру в облегающей униформе синего цвета, состоящей из брюк и рубашки с нагрудным карманом и короткими рукавами. При этом видно, что обхват груди медработницы значительно превышает обхват ее талии. Она также отметила, что ее внешний вид сочли неподобающим, ей предложили приобрести одежду большего размера.