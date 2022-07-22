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В США заявили о планах Китая помешать визиту американского политика на Тайвань

CNN: Белый дом сообщил о планах Китая помешать визиту Ненси Пелоси на Тайвань

Фото: Greg Nash / Reuters

Белый дом обеспокоен планами Китая помешать визиту спикера палаты представителей США Ненси Пелоси на Тайвань. Об этом сообщили в CNN со ссылкой на анонимного представителя администрации американского президента Джо Байдена.

Собеседник телеканала рассказал, что официальный Пекин может объявить бесполетную зону над Тайванем для срыва поездки Пелоси. Кроме того, в Вашингтоне допускают, что китайское правительство направит боевые самолеты в зону действия тайваньских систем противовоздушной обороны.

Это, по словам представителя Белого дома, может повлечь за собой не только реакцию Тайваня, но и Соединенных Штатов. Однако источник CNN не уточнил о том, какие шаги может предпринять тайваньское и американское правительства в ответ на возможные угрозы со стороны Китай.

21 июня директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай применит силу для установления контроля над Тайванем. По его словам, это может произойти в течение ближайших 10 лет.Бернс добавил, что решимость Пекина установить контроль над Тайванем не стоит недооценивать.

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Николай Чигасов
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