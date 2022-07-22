Россия запретила двум странам нанимать сотрудников в посольства

Россия запретила Словении и Хорватии нанимать сотрудников в свои посольства

Власти России запретили Словении и Хорватии нанимать сотрудников в свои посольства. Такое решение принято после того, как страны попали в перечень государств, совершающих недружественные действия в отношении российских дипломатов, пишет РБК.

Согласно указу президента Владимира Путина, этим странам будет ограничена возможность нанимать в посольства, консульства и представительства государственных органов работников, находящихся на территории России.

В перечень недружественных стран также вошли Греция, Дания и Словакия — за ними закреплен лимит в определенное число возможных сотрудников. Греция может нанимать не более 34 человек, Дания — 20, а Словакия — 16.

В марте кабмин России подписал другое распоряжение с перечнем государств, чьи недружественные действия направлены против страны, ее компаний и граждан. В него входят США, Канада и страны Европейского союза, а также Великобритания с ее территориями. Помимо этого, названы Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.