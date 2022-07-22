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В российском регионе неизвестный поджег одежду в торговом центре

В Барнауле из-за поджога произошел пожар в торговом центре «Бум»

В Барнауле в торговом центре «Бум» произошел пожар — предварительно, неизвестный совершил поджог одного из магазинов. Кадры возгорания публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На них видно, как человек тушит огнетушителем мощное пламя, слышны звуки пожарной сирены. Мужчина с огнетушителем продолжает тушить огонь и заходит внутрь магазина.

По данным авторов канала, пожар в российском регионе произошел вследствие того, что злоумышленник зашел в магазин одежды, облил товары горючей жидкостью и поджег ее. Никто не пострадал, посетителей торгового центра эвакуировали до приезда пожарных.

Пожар локализовали, на месте работают сотрудники МЧС.

Ранее в июле пожар произошел в торговом центре «Европарк» на Рублевском шоссе на западе Москвы. Никто не пострадал, площадь возгорания составила около пяти квадратных метров.

Анастасия Шейкина
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