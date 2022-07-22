Визит Байдена на Ближней Восток назвали дипломатическим поражением

Al-Quds Al-Arab: визит Байдена на Ближний Восток показал дипломатическое поражение США

Визит президента США Джо Байдена на Ближний Восток показал масштабы дипломатического поражения Вашингтона. Об этом в статье для Al-Quds Al-Arabi пишет Ибрагим Навар.

Автор статьи назвал провальными попытки американской администрации восстановить региональное влияние. «США столкнулись с четырьмя крупными политическими узлами, ни один из которых Байден не смог развязать во время турне: не удалось достичь консенсуса по ядерным переговорам с Ираном, добиться принятия какого-либо подхода для реализации идеи сосуществования двух государств или объявить о каких-либо мерах по укреплению доверия с палестинцами», — отмечается в публикации.

По словам Навара, Байден потерпел неудачу в попытке продвижения военной коалиции под руководством США и не смог получить обещание Саудовской Аравии и других членов ОПЕК+ об увеличении добычи нефти для замедления роста цен, вызванного санкциями западных стран против России.

Обозреватель уверен, что Соединенные Штаты становятся очередной страной, роль которой снижается на Ближнем Востоке. «Байден вернулся к американскому избирателю с пустыми руками, так как ему не удалось получить ничего, что способствовало бы улучшению жизни американцев и повышению конкурентоспособности страны», — заключил Навар, отметив, что результаты турне служат предупреждением демократам на промежуточных выборах в Конгресс.

Ранее обозреватель The Wall Street Journal (WSJ) Карен Хаус заявила, что визит американского лидера в Саудовскую Аравию оказался бессмысленным и позорным, так как не поспособствовал восстановлению отношений двух стран и нанес ущерб интересам безопасности Соединенных Штатов. По ее мнению, итоги встречи американского лидера и наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда продемонстрировали миру, что ни Саудовская Аравия, ни другие страны Персидского залива не доверяют США.

