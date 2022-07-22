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Сбербанк снизит базовую ставку по ипотечным кредитам

Сбербанк снизит базовую ставку по ипотечным кредитам с 26 июля

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сбербанк улучшит условия по своим ипотечным программам, снизив базовую ставку на 0,6 процента. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.

Как отмечается, изменения вступят в силу 26 июля. С этого дня заемщики смогут оформлять ипотечные кредиты по ставке от 9,9 процента годовых.

Уточняется, что новые условия будут действовать как для новостроек, так и для жилья на вторичном рынке.

Сбербанк анонсировал введение новых параметров кредитования ранее 22 июля. Как уточняли в банке, улучшение условий по потребительским и ипотечным кредитам должно повысить их доступность для населения. Данное решение было принято в связи со снижением ключевой ставки ЦБ.

До этого Центробанк на заседании совета директоров понизил ключевую ставку на 1,5 процентных пункта — до 8 процентов годовых. По данным регулятора, инфляционные ожидания населения и бизнеса в последние месяцы заметно уменьшились, достигнув уровня весны прошлого года.

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Варвара Кошечкина
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