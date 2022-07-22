СберТян появятся на заставках и стикерах в СберБанк Онлайн для любителей аниме

В приложении СберБанк Онлайн появился новый пакет заставок с аниме-персонажем СберТян

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый пакет заставок с аниме-персонажем СберТян, а выразить эмоции при общении в Диалогах любителям аниме помогут стикеры со СберТян.

Автор — российская художница RIkani. Ранее она создала дизайн пластиковых карт Сбера в аниме стиле и с новым маскотом* СберТян.

В новых заставках пользователи найдут отсылки к популярным аниме. В серии работ художница переосмыслила аниме через призму русской культуры, что создало неожиданные сочетания, например, изображение Масленицы при участии СберТян и СберКота.

Заставки появились в приложении в начале июля и уже стали самыми добавляемыми, их устанавливают примерно в три раза чаще, чем остальные.

«Одной из изначальных идей заставок на входе в СберБанк Онлайн было желание создавать и поддерживать разнообразие. Ведь человек склонен переживать эмоции только в том случае, когда что-то касается лично его, созвучно тому, чем он живёт. Наши клиенты очень разные, имеют разные вкусы, предпочтения, возраст и сложно бывает угодить всем и сразу. Проект дал нам возможность готовить тематические наборы изображений, способные радовать разных пользователей, в том числе, и любителей аниме», — говорит Ярослав Сизов, начальник управления дизайна Сбербанка:

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Установить заставку несложно. На главном экране нужно нажать на три точки в правом верхнем углу → Заставки на входе. Чтобы установить набор, нажмите «Загрузить».

Чтобы использовать стикеры в чате с пользователями: Перейдите в Диалоги → В верхней части экрана выберите «Стикеры» → Нажмите на набор со СберТян и добавьте пак в коллекцию.

