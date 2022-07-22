Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

СберТян появятся на заставках и стикерах в СберБанк Онлайн для любителей аниме

В приложении СберБанк Онлайн появился новый пакет заставок с аниме-персонажем СберТян

Изображение: СберБанк

В мобильном приложении СберБанк Онлайн появился новый пакет заставок с аниме-персонажем СберТян, а выразить эмоции при общении в Диалогах любителям аниме помогут стикеры со СберТян.

Автор — российская художница RIkani. Ранее она создала дизайн пластиковых карт Сбера в аниме стиле и с новым маскотом* СберТян.

В новых заставках пользователи найдут отсылки к популярным аниме. В серии работ художница переосмыслила аниме через призму русской культуры, что создало неожиданные сочетания, например, изображение Масленицы при участии СберТян и СберКота.

Заставки появились в приложении в начале июля и уже стали самыми добавляемыми, их устанавливают примерно в три раза чаще, чем остальные.

«Одной из изначальных идей заставок на входе в СберБанк Онлайн было желание создавать и поддерживать разнообразие. Ведь человек склонен переживать эмоции только в том случае, когда что-то касается лично его, созвучно тому, чем он живёт. Наши клиенты очень разные, имеют разные вкусы, предпочтения, возраст и сложно бывает угодить всем и сразу. Проект дал нам возможность готовить тематические наборы изображений, способные радовать разных пользователей, в том числе, и любителей аниме», — говорит Ярослав Сизов, начальник управления дизайна Сбербанка:
.
Установить заставку несложно. На главном экране нужно нажать на три точки в правом верхнем углу → Заставки на входе. Чтобы установить набор, нажмите «Загрузить».

Чтобы использовать стикеры в чате с пользователями: Перейдите в Диалоги → В верхней части экрана выберите «Стикеры» → Нажмите на набор со СберТян и добавьте пак в коллекцию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
ЦБ продлит ограничения на выдачу наличной валюты
Табачная компания Philip Morris объявила об уходе с российского рынка
Впервые создан молекулярный наномотор
В Германии испугались антисанкционного сотрудничества России и Ирана
Компания попавшего под санкции российского миллиардера уйдет с биржи
12-летний российский школьник утонул во время сплава по реке
Трамп посетил похороны первой жены
Решение ЦБ снизить ключевую ставку сильнее ожидаемого объяснили
Нюша показала тело после родов
«Одноклассники» расширили возможности оплаты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.