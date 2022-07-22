В российском городе ввели режим ЧС из-за разлива реки

Сахалинские власти ввели режим ЧС в Северо-Курильске после подтопления из-за разлива реки

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Северо-Курильске после подтопления значительной части города из-за разлива реки. Об этом сообщили в пятницу, 22 июля, в пресс-службе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в Telegram.

По словам жителей российского города, дожди льют без остановки уже четыре дня. В результате разгула стихии никто не пострадал.

Сахалинские власти пояснили, что к ликвидации последствий привлечены все экстренные службы района. Гражданам посоветовали оставаться дома и сохранять спокойствие.

В региональном главке МЧС уточнили, что в результате разлива реки в Северо-Курильске оказались подтоплены подвальные помещения трех многоквартирных домов, три хозяйственные постройки, пять гаражей и помещение здания местной метеостанции. «Жизнеобеспечение не нарушено, угроза жизни населения отсутствует», — заверили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе Крыма ввели режим ЧС после подтопления населенных пунктов. Уточнялось, что около 300 участков и домов были подтоплены в Симферополе и в Симферопольском районе из-за сильных осадков.