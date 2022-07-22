Сенатор Пушков пообещал Евросоюзу последствия из-за позиции по «Северному потоку-2»

Член Совета Федерации Алексей Пушков пообещал Евросоюзу последствия из-за позиции по «Северному потоку-2». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«ЕС настаивает на своем. Пусть продолжают настаивать. Последствия ощутит их промышленность, ощутят и граждане», — отметил он. Сенатор подчеркнул, что вся ответственность за произошедшее ляжет на плечи Евросоюза, а не России.

Ранее президент России Владимир Путин предупредил, что поставки по «Северному потоку» могут упасть еще в два раза, и предложил запустить «Северный поток-2». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила, что магистраль не сертифицирована и запустить ее нельзя.

Сам «Северный поток» с 11 июля был остановлен из-за плановых работ, прокачка восстановилась утром 21 июля. Объемы поставок составляют примерно 40 процентов от максимума, что фиксировалось и до начала техобслуживания. Ситуацию «Газпром» объяснял именно невозможностью вернуть турбину.