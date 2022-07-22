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В России захотели увеличить число внеплановых проверок бизнеса

Минтруд предложил внепланово проверять работодателей при невыплате зарплат

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Список поводов для внеплановых проверок бизнеса захотели расширить, основанием для таких действий со стороны контролирующих органов может стать жалоба более десяти процентов работников на полную или частичную невыплату заработной платы. Соответствующее предложение выдвинул Минтруд, проект постановления ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

С марта и до конца года в России действует мораторий на проверки бизнеса, исключением из него являются только случаи, в которых есть риски для жизни и здоровья, угроза возникновений чрезвычайных ситуаций, а также угроза обороне страны.

В конце июня во время совещания в Совете Федерации гендиректор крупнейшего в мире производителя фанеры «Свеза» Анатолий Фришман заявил, что постоянные проверки стали одной из главных проблем компании, которая и без того столкнулась с резким падением производства.

По его словам, компании необходимо срочно найти новые рынки сбыта после попадания под европейские санкции, введенные в ответ на действия российских войск на Украине. Однако вместо этого ей приходится тратить время на общения с контролирующими органами. Миллиардер Алексей Мордашов, глава «Севергрупп», в которую входит «Свеза», указал, что с начала года прокуратура прислала 15 запросов и по каждому пришлось давать объяснения.

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Платон Щукин
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