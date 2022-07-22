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Российские войска уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ в Николаеве

Минобороны заявило, что ВКС России уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ в Николаеве

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Российские войска уничтожили склад с ракетно-артиллерийским вооружением, принадлежавшим 59-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Николаеве. Об этом в пятницу, 22 июля, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, склад был оборудован в производственном ангаре, расположенном на территории промышленной зоны в восточной части города. В результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) России противник потерял шесть бронемашин и автомобилей, более двух тысяч снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», около тысячи снарядов самоходных гаубиц «Акация», а также до 30 бойцов.

Кроме того, российские войска за сутки поразили пять складов с вооружением и боеприпасами ВСУ в районе Зайцева в Донецкой народной республике (ДНР), а также возле Вишневого и Успеновки в Запорожской области.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации Вооруженные силы (ВС) России уничтожили 4453 единицы военной автомобильной спецтехники, 3176 орудий полевой артиллерии и минометов, 762 боевые машины РСЗО, 4141 бронемашину, 357 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 1589 беспилотников, 260 самолетов и 144 вертолета ВСУ.

Ранее ведомство показало видео с ударом тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» по позициям украинских войск. На кадрах видно уничтожение складов с боеприпасами и укреплений противника.

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Константин Лысяков
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