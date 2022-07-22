Россиянин открыл огонь из карабина по знакомым

В Московской области мужчина открыл огонь из карабина по знакомым

В Московской области задержаны россияне, подозреваемые в попытке двойного убийства. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 4 июля в частном доме в деревне Мисайлово у одного из подозреваемых произошел конфликт с жильцом дома, который закончился дракой. Недовольный ее результатами, мужчина позвал на помощь товарища, после чего, вооружившись карабином, вернулся к знакомым — женщине и ее 22-летему сыну — и открыл по ним огонь. Жильцы дома получили ранения, а оба фигуранта сбежали с места преступления.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство двух человек») УК РФ. Следствие ходатайствует перед судом о заключении обвиняемых под стражу.

«Следователем осуществляются допросы потерпевших и подозреваемых. Назначено проведение баллистической и судебно-медицинских экспертиз»,— сообщает СКР.