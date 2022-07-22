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Кремль подтвердил визит Шойгу в Турцию

Песков: Шойгу отправился в Турцию для подписания соглашения по экспорту зерна с Украины

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Министр обороны Сергей Шойгу в пятницу, 22 июля, отправился в Турцию для подписания соглашения по зерновому вопросу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Мы можем подтвердить, что министр обороны Шойгу отправился в Турцию. Можем подтвердить, что сегодня готовится подписание, но давайте дождемся, не будем пока забегать вперед», — сказал журналистам пресс-секретарь президента.

При этом Песков отказался раскрыть содержание документа, так как соглашение еще не подписано.

Ранее турецкий телеканал Habertürk сообщил, что Шойгу прибыл в Стамбул для подписания соглашения по экспорту зерна с Украины. По информации телеканала, документ от Москвы и Анкары подпишут руководители оборонных ведомств двух стран.

Подписание документа по урегулированию ситуации с украинским зерном ранее анонсировали в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Там сообщали, что подписание состоится во дворце Долмабахче.

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Анастасия Шейкина
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