Блогерша показала найденные на городских помойках люксовые вещи

Блогерша Анна Сакс нашла обувь Gucci и сумку Chanel в мусорном баке Нью-Йорка

Американская блогерша обнаружила одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов на помойках Нью-Йорка и показала свои находки на видео. Соответствующими постами она поделилась в TikTok.

Экоактивистка Анна Сакс рассказала, что сначала нашла в городском мусорном баке мужские туфли марки Gucci в хорошем состоянии, а также мужские ботинки Prada и Cole Haan. «Конечно, они пыльные, но качество у них прекрасное», — высказалась девушка, демонстрируя вещи на камеру.

Кроме того, среди дизайнерских предметов гардероба оказалась оригинальная сумка французского модного дома Chanel. О подлинности аксессуара свидетельствовала карточка, которую кладут в аутентичную продукцию бренда. «Я проходила мимо и случайно увидела Chanel на свалке. Ее выкинули, вместо того чтобы отнести на переработку», — заключила юзерша.

В октябре 2021 года Анна Сакс также приобрела множество искромсанных сумок из кожи и обувь Coach у женщины, которая нашла их в одном из городских мусорных баков. По мнению блогерши, сотрудники марки намеренно приводят в негодность нераспроданные изделия.