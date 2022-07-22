Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названы самые модные модели летней обуви

The Voice: вьетнамки и сандалии с крупной пряжкой названы самой модной обувью на лето

Фото: Shutterstock

Редакторы журнала The Voice назвали самые модные модели обуви на лето 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь, эксперты включили в список минималистичные вьетнамки и сандалии с крупной пряжкой. Данные варианты летней обуви рекомендуется подбирать так, чтобы их цветовая гамма максимально сочеталась с оттенком кожи.

Помимо этого, в нынешнем сезоне в трендах также числятся сланцы на небольшой платформе. По мнению авторов материла, однотонные модели делают образ дорогим и элегантным.

В завершении журналисты посоветовали присмотреть к шлепкам, изготовленные из резины. Они отметили, что подобная обувь является универсальной на пляжном отдыхе, и в ней можно пойти как и на завтрак в кафе, так и в бассейн.

Раннее в июле российский врач-физиотерапевт Марианна Яснева назвала самую вредную обувь. По словам медика, спровоцировать ухудшение состояния опорно-двигательного аппарата человека способны изделия с плоской подошвой, на каблуках, а также подобранная размер в размер пара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Украина подписала свою часть соглашения об экспорте зерна
Названы самые популярные смартфоны в России
Парикмахеры назвали лучшие прически на осень 2022 года
Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности
Омбудсмен ДНР рассказала о встрече украинского военнопленного с женой в Донбассе
Стивен Кинг устыдился своих слов о Степане Бандере
России спрогнозировали рост ипотеки
Предсказано будущее российской авиации после санкций
В убийстве роccийского дизайнера заподозрили ее бывшую любовницу
ЦБ снизил ключевую ставку
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.