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Российский врач назвала самую вредную обувь

Врач Марианна Яснева: наибольшую опасность для здоровья представляет обувь на каблуках

Фото: Shutterstock

Российский врач-физиотерапевт, рефлексотерапевт Марианна Яснева назвала самую вредную обувь. Комментарий эксперта приводит «Московский комсомолец».

Так, по словам медика, наибольшую опасность для здоровья представляет обувь на каблуках. Кроме того, спровоцировать ухудшение состояния опорно-двигательного аппарата человека способны изделия с плоской подошвой, а также подобранная размер в размер пара.

«Должен быть небольшой припуск и подъем пятки. Другие вариации обуви приводят к нарушению механики», — пояснила собеседница издания.

Ранее в июле исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», глава компании «Подиатр» Ольга Чижевская назвала обувь, которая увеличивает риск возникновения грибка. «Мозоли и грибок — спутники жарких летних дней. Дело в том, что споры грибковой инфекции очень любят теплые, темные и влажные места, такие как спортивные раздевалки. Теплой и влажной летом становится практически вся наша обувь, а значит, микозам — раздолье», — объяснила специалистка.

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Алина Гостева
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