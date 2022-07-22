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Жена Байдена поблагодарила оскорбившего ее мужа мужчину

Джилл Байден поблагодарила американца за обвинения в адрес президента США

Жена американского президента Джо Байдена Джилл поблагодарила прохожего, выкрикивавшего оскорбления в адрес ее мужа. Видео публикует Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Мужчина заявил, что Байден — худший президент в истории, и потребовал вернуть деньги за бензин, на что Джилл радостно ответила: «Спасибо, спасибо!»

Ранее результаты опроса исследовательской консалтинговой компании Morning Consult показали, что большинство избирателей из числа американских граждан не одобряют действия Джо Байдена на посту президента США. Избиратели в 44 из 50 штатов заявили, что не поддерживают работу действующего главы государства.

17 июля обозреватель The Washington Post Дэн Бальц указал, что неудачи Байдена на посту президента могут помешать демократам удержать контроль над парламентом на грядущих выборах в ноябре. Аналитик отметил, что многие из тех, кто голосовал за Байдена в 2020 году, потеряли веру в его лидерство.

Алина Гончарова
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