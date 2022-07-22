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Под Калининградом пройдет фестиваль триатлона

В Зеленоградске с 21 по 23 июля пройдет этап триатлона Ironstar Kaliningrad 2022

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Зеленоградске Калининградской области с 21 по 23 июля пройдет очередной этап фестиваля триатлона Ironstar Kaliningrad 2022 — заявки на участие подали порядка 700 человек. Об этом пишет ТАСС.

В пятницу, 21 июля, первый день турнира откроют женские и детские забеги: Ironlady на пять километров и Starkids на дистанциях 500 и 1000 метров. Во второй день состоится основное соревнование в трех дисциплинах — велогонка, бег и плавание. Гонки пройдут на дистанциях 113 километров (1,93 километра плавание, 90 километров велогонка и 21,1 километра бег) и Sprint (0,75 километра плавание, 20 километров велогонка и 5 километров бег).

Состязания по плаванию пройдут в Балтийском море, велоэтап гонки проложен по федеральной трассе Приморское кольцо, а дистанция по бегу — по променаду вдоль набережной Зеленоградска.

«Соревнования по триатлону и фестиваль спорта для всей семьи Ironstar kaliningrad проходят в Зеленоградске уже в четвертый раз при поддержке правительства Калининградской области. "Фестивальная дирекция" - ежегодный региональный соорганизатор спортивного праздника, который пользуется большой популярностью у жителей и гостей региона. Замечательно, что в соревнованиях можно принять участие всей семьей», — отметила руководитель «Фестивальной дирекции» Ольга Каверзина.

С 3 по 10 июля в Дагестане прошел Кубок России. Всего в соревновании приняли участие 83 спортсмена. Состязания сверхлегкой авиации проводились в дисциплине «параплан — парящий полет». Пилотам предстояло преодолеть около 100 километров за один летный день.

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Дарья Рыбак
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