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США обвинили в провокациях России и нагнетании напряженности в Польше

Журналистка Крамер обвинила США в провокациях России и нагнетании напряженности в Польше

Фото: Cristina Glebova / Unsplash

Обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Ханна Крамер обвинила США в провокациях России и нагнетании напряженности в Польше.

По ее словам, Вашингтон «уже утопил в крови» Украину. «Уже все больше доказательств того, что Польша не является "одним из лучших друзей США"», — отметила она. Журналистка подчеркнула, что территория Польши будет полем боя, а жители страны — «пушечным мясом США».

Крамер добавила, что Соединенные Штаты в Польше делают то же, что осуществили на Украине после Майдана. Она подчеркнула, что американская сторона «завозит вооружение и муштруют польских военных», тем самым провоцируя Россию и создавая напряженность в Польше.

«Последние 35 лет все предупреждали США, что игнорирование интересов ядерной державы и дальнейшее расширение НАТО — это опасная, неразумная и провокационная игра!» — отметила она.

Крамер заявила, что Варшава «все больше втягивается в конфликт на Украине, поставляя оружие, обучая украинских националистов».

Ранее стало известно о планах президента США Джо Байдена продлить миссию военных США в Польше. Он намерен оставить в стране присланных в феврале две тысячи американских военных на длительный период.

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Марина Совина
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