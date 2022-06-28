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Стало известно о планах Байдена продлить миссию военных США в Польше

NBC: президент США Джо Байден объявит о продлении миссии военных в Польше
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Lukas Barth / AP

Президент США Джо Байден во время поездки по Европе на текущей неделе объявит о продлении миссии американских военных в Польше. О планах главы Белого дома сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации.

Отмечается, что Байден намерен оставить в Польше присланных в феврале две тысячи американских военных на длительный период.

Ранее американский посол в Варшаве Марек Бжезинский заявил, что в ближайшие десять лет США планируют построить в Польше более сотни военных объектов разного назначения. «В течение следующих десяти лет запланировано более 110 строительных проектов», — уточнил он. По словам дипломата, такие проекты значительно повысят боевую готовность.

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