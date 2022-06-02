США построят в Польше более сотни военных объектов

Посол США Бжезинский заявил о планах построить 110 военных объектов в Польше

В ближайшие десять лет США планируют построить в Польше более сотни военных объектов разного назначения. Об имеющихся планах рассказал американский посол в Варшаве Марек Бжезинский, его слова приводит ТАСС.

«В течение следующих десяти лет запланировано более 110 строительных проектов», — уточнил он, выступая в ходе церемонии начала строительства складов для боеприпасов США в местности Повидз, расположенной в центральной части Польши.

По словам дипломата, такие проекты значительно повысят боевую готовность. Рассказывая об объектах, которые появятся на территории Польши, он отметил, что речь идет в том числе и об учебных объектах, столовых, казармах, а также объектах иного назначения.

Ранее в Польше заявили о планах отстроить Украину с помощью замороженных активов России. «Главное в данный момент — это найти источник финансирования. И мы требуем — Украина, кстати, тоже, — чтобы этими источниками было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках», — заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.