Задержание планировавшего воевать на стороне Украины россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания в Крыму мужчины, планировавшего воевать на стороне Украины

Задержание сотрудниками ФСБ россиянина, планировавшего воевать на стороне Украины, попало на видео. Запись в пятницу, 22 июля, публикует РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по Крыму и Севастополю.

На кадрах видно, как силовики заходят в общежитие, в котором временно проживал мужчина, и требуют, чтобы он и его соседи по комнате легли на пол. После того, как на подозреваемого надевают наручники, один из сотрудников спецслужбы говорит ему, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Во время обысков у фигуранта находят камуфляж с украинским флагом.

Ранее сообщалось, что задержанный житель Санкт-Петербурга собирался не только принимать участие в боевых действиях на стороне украинских военных, но и вести диверсионно-террористическую деятельности против российской армии и мирных граждан. Силовики задержали его в Крыму, где он был транзитом. Россиянину грозит до 15 лет колонии.