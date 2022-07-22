Предсказано будущее российской авиации после санкций

АТОР: европейским компаниям было бы выгодно возобновить авиасообщение с Россией

Нынешние действия ЕС по смягчению санкций для российской авиаотрасли — это лишь первый шаг в дальнейшей сложной работе по восстановлению авиасообщения. Об этом заявил директор по продажам и маркетингу Nemo.Travel Владислав Шевцов, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Он отметил, что европейским компаниям было бы выгодно возобновить авиасообщение с Россией, поскольку сейчас они вынуждены облетать восьмую часть суши. Помимо этого, по его словам, европейцам по-прежнему интересен российский рынок.

С такой точкой зрения согласны многие эксперты туристической отрасли. Однако некоторые специалисты полагают, что пока международный авиарынок явно не готов восстанавливать отношения с Москвой, поэтому довольно сложно предсказать будущее российской авиации после санкций.

В целом действия ЕС по ослаблению ограничений оцениваются как «однозначно позитивные». Согласно одной из версий, Брюссель решил пойти на смягчение санкционного режима, поскольку признал неэффективность введенных мер. Согласно другой — европейцы стремятся обезопасить себя, поскольку техника и запчасти продолжают поступать через третьи страны, поэтому в случае возникновения внештатной ситуации производителям будет сложно доказать, что это произошло не по их вине.

Ранее Евросоюз (ЕС) принял решение снять запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Кроме того, сняты ограничения на финансовые транзакции для оплаты поставок российской нефти в третьи страны и российского экспорта продовольствия. В частности, отмечалось, что поставки разрешат в той мере, которая необходима для обеспечения стандартов безопасности ICAO — международной организации гражданской авиации.