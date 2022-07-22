Невеста похудела ради свадебного платья и не узнала себя на фото после праздника

TikTok-блогерша Лаура Фрагосо похудела ради свадебного платья и не узнала себя на фото

Блогерша Лаура Фрагосо сбросила лишние килограммы ради свадебного платья и не узнала себя на фото после праздника. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Невеста рассказала, что специально приобрела наряд на два размера меньше, чтобы иметь дополнительную мотивацию привести себя в форму. Женщина выполнила поставленную цель, похудев с десятого размера до шестого (с 50-го до 46-го размера согласно российской системе), однако описала свое достижение фразой «мое самое большое сожаление».

Фрагосо призналась, что решила измениться в ответ на колкости родственников, которые твердили, что невеста должна весить 45 килограммов. Тем не менее, она расстроилась, увидев свадебные снимки. «Я не узнаю себя на них. Черты моего лица угловатые, глаза слишком большие», — отметила виновница торжества.

Упомянутый ролик набрал более 26 тысяч лайков. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Моя мать постоянно говорит, что мне нужно сбросить вес перед свадьбой. Она рушит мою жизнь», «Наши родители и бабушки выходили замуж в юном возрасте. Неудивительно, что 45 килограммов для них — норма», «До моей свадьбы 27 дней, и я в ужасном стрессе из-за того, как выглядит мое тело», — писали юзеры.

Ранее в июле свекровь задумала перещеголять нелюбимую невестку своим появлением на ее свадьбе в белом платье и была обругана в сети. Виновница торжества полагает, что мать жениха умышленно решила так поступить, чтобы испортить праздник. Кроме того, она заявила, что не приедет на церемонию, если родственница нарушит дресс-код.