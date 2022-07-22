Вице-канцлер ФРГ счел запуск «Северного потока-2» поднятием белого флага

Вице-канцлер ФРГ Хабек счел запуск «Северного потока-2» поднятием белого флага в Европе

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что запуск трубопровода «Северный поток-2» категорически невозможен, такой исход будет означать поднятие белого флага в Европе. Его слова приводит ZDF.

По мнению политика, Берлину нужно найти альтернативу российскому топливу, чтобы зависимость Европы от поставок газа из России не увеличилась.

Хабек также предостерег от того, чтобы оценивать возобновление работы «Северного потока-1» как признак надежности. Вице-канцлер подчеркнул, что президент России Владимир Путин не раз использовал поставки газа «в стратегических целях, чтобы разделить Германию и Европу».

21 июля компания-оператор трубопровода Nord Stream AG сообщила, что газ вновь поступает в Европу через территорию ФРГ. Газопровод был остановлен на плановое техобслуживание 11 июля по согласованию со всеми причастными сторонами. При этом еще до этой даты объемы прокачки были сокращены: российская сторона объясняла это невозможностью вернуть из ремонта в Канаде турбину.