Аккумуляторы для электрокаров предложили делать из дерева

Шведская компания Northvolt решила производить аккумуляторы для электромобилей из дерева

Шведская компания Northvolt предложила делать из дерева аккумуляторы для электромобилей. Фирма решила разработать технологию и наладить производство устройств с анодом из древесного сырья, сообщает CNBC.

Для создания экологичных батарей компания объединится с финским стартапом Stora Enso, который разработал Lignode — анодный материал из растительного полимера лигнина, получаемого из клеток древесины. Основываясь на технологии Stora Enso, Northvolt спроектирует будущие аккумуляторы, а также продумает производственные процессы и масштабирование выпуска устройств.

«Цель состоит в том, чтобы разработать первую в мире промышленную батарею с анодом, полностью полученным из европейского сырья», — объяснили в компании. По словам исполнительного вице-президента Stora Enso по биоматериалам Йоханны Хагельберг, твердый углерод на основе лигнина обеспечит стратегические поставки анодного сырья в Европу и удовлетворит потребности в безопасных для планеты батареях как для мобильных устройств, так и для стационарных накопителей энергии.

В Northvolt рассказали, что компания заключила контракты на сумму более 55 миллиардов долларов (более трех триллионов рублей) с Volvo, BMW и Volkswagen, а также привлекла более 1,1 миллиарда долларов инвестиций от Volkswagen и других финансовых организаций.

Ранее шведская компания CAKE начала выпускать детали для транспорта из бумаги. Речь идет о волокнистом композите из целлюлозы, которым фирма планирует заменить пластиковые детали в производимых ею бесшумных мотоциклах. Новый материал прочнее пластмассы и в разы безопаснее для климата.

