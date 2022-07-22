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Опубликованы многомиллионные траты Канье Уэста на одежду люксового бренда за год

Блогер arkangel: рэпер Канье Уэст потратил 225 миллионов рублей за год на вещи Balenciaga

Фото: Ron Sachs / Global Look Press

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст, который официально сменил имя на Йе (Ye), потратил сотни миллионов рублей на одежду люксового модного дома Balenciaga. Скриншот клиентской базы бренда попал в распоряжение популярного блогера arkangel и опубликован в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Упомянутый пользователь сети, на аккаунт которого подписаны более 90 тысяч человек, сфотографировал экран смартфона, на котором указана многомиллионная сумма расходов Уэста во время онлайн-шопинга на сайте марки. На размещенном кадре видно, что хип-хоп-исполнитель приобрел предметы гардероба общей стоимостью более 4 миллионов долларов (около 225 миллионов рублей).

При этом неизвестно, какие именно вещи Уэст покупал у ретейлера в течение года. Сам музыкант пока никак не подтвердил эти данные.

В феврале Канье Уэст за день одарил возлюбленную и ее подруг сумками на миллионы рублей. Известно, что подарки музыкант преподнес актрисе Джулии Фокс в день ее 32-летия, который отмечался в заведении Lucien в Нью-Йорке. На размещенных в соцсетях сторис девушки позируют с роскошными аксессуарами черного, белого и синего цветов. Стоимость одной сумки Hermes Birkin, приобретенной рэпером, начинается от 10 тысяч долларов (около 564 тысяч рублей).

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Карина Черных
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