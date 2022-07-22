Логотип школы из США сравнили с нацистским орлом

CBS News: школу в США раскритиковали за логотип, похожий на изображение нацистского орла

Начальная школа East Side в городе Мариетта, штат Джорджия, США, подверглась критике из-за нового логотипа, который по его форме общественность сравнила с изображением нацистского орла. Об этом сообщает CBS News.

Недавно представленный логотип школы состоит из орла с инициалами школы внутри символа, который по стилю рисовки похож на один из основных символов нацизма. Школа, расположенная напротив синагоги, уведомила родителей учеников об изменении дизайна на этой неделе, который ранее был одобрен окружным управлением по образованию.

«Новой логотип представляет орла, который стремится к совершенству и тем самым подчеркивает великую историю нашей школы. Мы надеемся, что вам понравится наш новый дизайн так же сильно, как и нам!» — заявили представители школы в социальных сетях.

Американский еврейский комитет и родители учеников выразили возмущение таким сходством. Школа обязалась разработать и рассмотреть другие варианты новых дизайна на замену орлу.

В феврале этого года учителя средней школы в штате Алабама, США, обвинили в антисемитизме, после того как в сеть попала фотография с демонстрацией школьникам нацистского приветствия. «Снова антисемитизм в Маунтин-Брук, где учитель истории зиганул ученикам, стоя перед государственным флагом США. Директор школы и его заместитель уже осведомлены об этом. Это ужасно!» — заявили представители правозащитной еврейской организации, обнаружившей снимок.