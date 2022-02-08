Учитель в США зиганул ученикам перед государственным флагом

Учителя средней школы в штате Алабама, США, обвинили в антисемитизме, после того как в сеть попала фотография с демонстрацией школьникам нацистского приветствия, сообщает сайт Newsweek.

На снимок, выложенный в интернете одним из учеников, обратила внимание нью-йоркская некоммерческая организация StopAntisemitism.org, которая борется с проявлениями антисемитизма. Она разместила обвинения в адрес учителя школы в городе Маунтин-Брук в социальной сети Twitter.

«Снова антисемитизм в Маунтин-Брук, где учитель истории зиганул ученикам стоя перед государственным флагом США. Некоторые из учеников отказались от ответного приветствия. Директор школы и его заместитель уже осведомлены об этом. Это ужасно!» — написано в сообщении организации.

В мае 2020 года организация уже сообщала о случаях проявления антисемитизма в этой школе. Тогда в сеть попало видео, где школьники на вечеринке рисуют друг другу нацистскую свастику и слово Hail, что стало причиной большого количества критики со стороны еврейских организаций. Стало известно, что теперь руководством школы сформирована комиссия по предотвращению подобных инцидентов.

26 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш увидел связь между антипрививочниками и антисемитами. На церемонии, посвященной памяти о жертвах Холокоста, он назвал противников вакцинации, носящих во время демонстраций желтую шестиконечную звезду, сторонниками теорий заговора в «антисемитском клише». По его словам, антисемитизм — старейшая форма ненависти и предубеждений — вновь возрождается, и с этим нужно бороться.

Ранее стало известно, что европейские страны оказались лидерами по количеству антисемитских инцидентов за 2021 год, там произошла половина всех случаев национальной нетерпимости. Данные об этом были опубликованы в докладе Всемирной сионистской организации и Еврейским агентством «Сохнут» в преддверии Международного дня памяти жертв холокоста.