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Учитель в США зиганул ученикам перед государственным флагом

В США учителя истории обвинили в антисемитизме после снимка с нацистским приветствием

Фото: Mountain Brook Schools

Учителя средней школы в штате Алабама, США, обвинили в антисемитизме, после того как в сеть попала фотография с демонстрацией школьникам нацистского приветствия, сообщает сайт Newsweek.

На снимок, выложенный в интернете одним из учеников, обратила внимание нью-йоркская некоммерческая организация StopAntisemitism.org, которая борется с проявлениями антисемитизма. Она разместила обвинения в адрес учителя школы в городе Маунтин-Брук в социальной сети Twitter.

«Снова антисемитизм в Маунтин-Брук, где учитель истории зиганул ученикам стоя перед государственным флагом США. Некоторые из учеников отказались от ответного приветствия. Директор школы и его заместитель уже осведомлены об этом. Это ужасно!» — написано в сообщении организации.

В мае 2020 года организация уже сообщала о случаях проявления антисемитизма в этой школе. Тогда в сеть попало видео, где школьники на вечеринке рисуют друг другу нацистскую свастику и слово Hail, что стало причиной большого количества критики со стороны еврейских организаций. Стало известно, что теперь руководством школы сформирована комиссия по предотвращению подобных инцидентов.

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26 января генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш увидел связь между антипрививочниками и антисемитами. На церемонии, посвященной памяти о жертвах Холокоста, он назвал противников вакцинации, носящих во время демонстраций желтую шестиконечную звезду, сторонниками теорий заговора в «антисемитском клише». По его словам, антисемитизм — старейшая форма ненависти и предубеждений — вновь возрождается, и с этим нужно бороться.

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Дмитрий Сотак
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