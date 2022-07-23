Реакцию США на заявления Путина о ракете «Сармат» сочли неожиданной

NI: власти США неожиданно отреагировали на предупреждение Путина о ракете «Сармат»

Власти США неожиданно отреагировали на заявления президента РФ Владимира Путина о российской баллистической ракете «Сармат». Такое мнение высказал аналитик американской газеты The National Interest (NI) Марк Шнайдер.

Обозреватель отметил, что Вашингтон не увидел угрозы для США и их союзников в тестировании Россией этого оружия. Согласно материалу, эксперты сочли это неожиданным.

«В 2018 году Путин заявил, что “Сармат” будет оснащен широким спектром мощных ядерных боеголовок, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными средствами уклонения от систем противоракетной обороны», — напомнил Шнайдер. По его словам, Москва заявила, что «Сармат» может атаковать американскую территорию через Южный полюс, что позволит воспользоваться ограничениями в зоне действия американских радаров раннего предупреждения.

20 апреля Путин заявил, что межконтинентальная баллистическая ракета стационарного базирования «Сармат», испытания которой успешно прошли в среду, 20 апреля, на космодроме Плесецк, может заставить задуматься тех, кто пытается угрожать России. Он добавил, что аналогов «Сармату» в мире нет и еще долго не будет.