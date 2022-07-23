Турция отреагировала на ракетный удар по порту в Одессе

Министр обороны Турции Акар: Россия уведомила о непричастности к удару по порту Одессы

Министерство обороны Турции отреагировало на ракетный удар по порту Одессы. Об этом сообщает Reuters.

По словам главы ведомства Хулуси Акара, российская сторона уведомила Анкару, что не имеет никакого отношения к обстрелу. В тоже время в Минобороны Турции заявили об обеспокоенности в связи с происшествием.

Ранее военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что по украинским вооруженным формированиям вблизи одесского морского порта нанесен ракетный удар. По его утверждению, было «не менее пяти взрывов».

Позднее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в морском порту Одессы, предположительно, уничтожены два объекта ВМС Украины. По информации канала, от удара пострадали гидрографическое судно и десантно-штурмовой катер L 451 «Малин».

23 июля Минобороны России выступило со сводкой, однако о ракетных ударах по одесскому порту с российской стороны ничего не сообщалось. Более того, военное ведомство заявило о создании необходимых условий для функционирования морских гуманитарных коридоров, в том числе из порта Одессы в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной три мили.

Угроза для вывоза зерна

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по порту в Одессе. Глава страны приписал их российским вооруженным силам и обвинил Москву в намерении сорвать сделку по вывозу зерна из Украины. «Это (удар, приписываемый России, — прим. «Ленты.ру») свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, чтобы этого не выполнять», — заявил Зеленский.

Представитель генсека ООН Фархан Хак также указал, что атака вблизи порта Одессы ставит под угрозу договоренности касательно вывоза зерна из Украины. По его словам, сейчас зерно — это крайне необходимое сырье для «преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей по всему миру».

22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Зерно из Украины будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. В них будут находиться лишь те суда, которые «смогут обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений». Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения.

Ход спецоперации в Одесской области

20 июля Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon производства США в Одесской области. В тот же день российские военные нанесли удар по месту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где проходила подготовка резервистов для Вооруженных сил Украины. Тогда было уничтожено более 200 бойцов ВСУ, а также свыше 10 единиц иностранной военной техники.

12 июля Министерство обороны России показало на видео уничтожение высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» американских пусковых установок Harpoon в районе села Березань. На появившемся ролике запечатлен момент удара по установкам. 8 июля военное ведомство также докладывало об уничтожении оружием морского базирования установок берегового ракетного комплекса Harpoon, которые были произведены в Великобритании. Подчеркивалось, что тогда цели были поражены в районе села Лиман под Одессой.

Также начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что ВСУ разместили возле школы в Одессе артиллерию, бронетехнику и ракетные системы залпового огня.