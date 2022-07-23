Турция отреагировала на ракетный удар по порту в Одессе
Министерство обороны Турции отреагировало на ракетный удар по порту Одессы. Об этом сообщает Reuters.
По словам главы ведомства Хулуси Акара, российская сторона уведомила Анкару, что не имеет никакого отношения к обстрелу. В тоже время в Минобороны Турции заявили об обеспокоенности в связи с происшествием.
Ранее военный корреспондент издания «Сегодня.ру» Юрий Котенок в своем Telegram-канале сообщил, что по украинским вооруженным формированиям вблизи одесского морского порта нанесен ракетный удар. По его утверждению, было «не менее пяти взрывов».
Позднее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что в морском порту Одессы, предположительно, уничтожены два объекта ВМС Украины. По информации канала, от удара пострадали гидрографическое судно и десантно-штурмовой катер L 451 «Малин».
23 июля Минобороны России выступило со сводкой, однако о ракетных ударах по одесскому порту с российской стороны ничего не сообщалось. Более того, военное ведомство заявило о создании необходимых условий для функционирования морских гуманитарных коридоров, в том числе из порта Одессы в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 139 миль и шириной три мили.
Угроза для вывоза зерна
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удары по порту в Одессе. Глава страны приписал их российским вооруженным силам и обвинил Москву в намерении сорвать сделку по вывозу зерна из Украины. «Это (удар, приписываемый России, — прим. «Ленты.ру») свидетельствует лишь об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, чтобы этого не выполнять», — заявил Зеленский.
Представитель генсека ООН Фархан Хак также указал, что атака вблизи порта Одессы ставит под угрозу договоренности касательно вывоза зерна из Украины. По его словам, сейчас зерно — это крайне необходимое сырье для «преодоления глобального продовольственного кризиса и облегчения страданий миллионов людей по всему миру».
22 июля Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Зерно из Украины будут вывозить из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного — по безопасным коридорам. В них будут находиться лишь те суда, которые «смогут обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений». Суда будут досматривать на наличие оружия, военные корабли и самолеты не смогут приближаться к ним без разрешения.
Ход спецоперации в Одесской области
20 июля Вооруженные силы России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon производства США в Одесской области. В тот же день российские военные нанесли удар по месту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где проходила подготовка резервистов для Вооруженных сил Украины. Тогда было уничтожено более 200 бойцов ВСУ, а также свыше 10 единиц иностранной военной техники.
12 июля Министерство обороны России показало на видео уничтожение высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» американских пусковых установок Harpoon в районе села Березань. На появившемся ролике запечатлен момент удара по установкам. 8 июля военное ведомство также докладывало об уничтожении оружием морского базирования установок берегового ракетного комплекса Harpoon, которые были произведены в Великобритании. Подчеркивалось, что тогда цели были поражены в районе села Лиман под Одессой.
Также начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщал, что ВСУ разместили возле школы в Одессе артиллерию, бронетехнику и ракетные системы залпового огня.