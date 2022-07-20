Минобороны сообщило об уничтожении установки комплекса Harpoon под Одессой

МО РФ сообщило об уничтожении американской установки комплекса Harpoon под Одессой

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon производства США в Одесской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где проходила подготовка резервистов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате уничтожено свыше 200 человек личного состава, а также более 10 единиц военной техники иностранного производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою уничтожила два украинских самолета — МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР).