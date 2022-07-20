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Минобороны сообщило об уничтожении установки комплекса Harpoon под Одессой

МО РФ сообщило об уничтожении американской установки комплекса Harpoon под Одессой

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса Harpoon производства США в Одесской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации 35-й бригады морской пехоты в населенном пункте Дачное Одесской области, где проходила подготовка резервистов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате уничтожено свыше 200 человек личного состава, а также более 10 единиц военной техники иностранного производства.

Ранее в Минобороны сообщили, что авиация воздушно-космических сил (ВКС) России в воздушном бою уничтожила два украинских самолета — МиГ-29 в Николаевской области и Су-25 в Донецкой народной республике (ДНР).

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Сергей Истомин
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