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Главу Минобороны Польши высмеяли после слов о войне с Россией

В Twitter высмеяли главу Минобороны Польши после слов о создании сильнейшей армии в НАТО

Фото: Shutterstock

В сети подняли на смех главу Минобороны Польши Мариуша Блащака после слов о создании сильнейшей сухопутной армии в НАТО. Комментарии появились в Twitter-аккаунте wPolityce.pl под публикацией с соответствующим комментарием политика.

Так, план дать отпор России в случае военного конфликта не встретил поддержки у юзеров, которые скептически отнеслись к словам министра. «Вы хотели сказать, что у нас будет пушечное мясо, ценность которого на поле боя сегодня ничтожна!», «Просто цирк», «Это могло бы произойти, если бы в правительстве не было коррупции и воровства», «Давно не слышал подобных глупостей», — высказались они.

Ранее Блащак заявил, что Польша намерена создать сильнейшую сухопутную армию среди стран НАТО, чтобы быть в состоянии дать отпор России. «Кремлевские властители не будут бить по сильным. Когда видят слабость, они атакуют. Как по артиллерии, так и по бронетехнике сильнейшей страны в Европе в конце концов не будет», — отметил он.

Также стало известно, что Польша планирует разместить вдоль границ с Белоруссией новые военные гарнизоны. Проект соответствующего постановления уже вынесен на межведомственные консультации. Предполагается, что по всей Польше будут действовать 106 военных гарнизонов, в том числе два новых — Бяла-Подляска и Катовице.

27 июня глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сообщил, что власти страны решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Кроме того, в стране планируют докупить модернизированное оружие, чтобы суметь противостоять угрозе в случае необходимости.

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Карина Черных
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