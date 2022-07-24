Депутат предупредил НАТО об имиджевых проблемах из-за Украины

Член комитета Госдумы Шхагошев предупредил НАТО об имиджевых проблемах из-за Украины

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предупредил НАТО об имиджевых проблемах и угрозе безопасности из-за происходящего на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, вооруженные силы стран НАТО могут столкнутся с трудностями в данных сферах, подобно тому, как это происходит с вооруженными силами США.

«Россия сейчас противостоит не только США, но и всей организации НАТО. То, что сейчас началось в Штатах, — отказы добровольцев идти в армию, — это коснется и стран НАТО. Самое страшное для армии США и стран альянса в имиджевом плане и в вопросе обороноспособности — еще впереди», — отметил Шхагошев.

Ранее о нехватке новобранцев в армии США заявил Пентагон. Так, по данным заместителя начальника штаба армии генерала Джозефа Мартина, численность войск в 2022 году составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 тысяч, а в следующем году может снизиться до 445 тысяч.