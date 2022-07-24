Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Депутат предупредил НАТО об имиджевых проблемах из-за Украины

Член комитета Госдумы Шхагошев предупредил НАТО об имиджевых проблемах из-за Украины

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предупредил НАТО об имиджевых проблемах и угрозе безопасности из-за происходящего на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, вооруженные силы стран НАТО могут столкнутся с трудностями в данных сферах, подобно тому, как это происходит с вооруженными силами США.

«Россия сейчас противостоит не только США, но и всей организации НАТО. То, что сейчас началось в Штатах, — отказы добровольцев идти в армию, — это коснется и стран НАТО. Самое страшное для армии США и стран альянса в имиджевом плане и в вопросе обороноспособности — еще впереди», — отметил Шхагошев.

Ранее о нехватке новобранцев в армии США заявил Пентагон. Так, по данным заместителя начальника штаба армии генерала Джозефа Мартина, численность войск в 2022 году составит около 466 400 человек вместо ожидаемых 476 тысяч, а в следующем году может снизиться до 445 тысяч.

Что делать?
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Лавров заявил о третьей стороне в соглашении по перевозке зерна
Экс-главу СБУ в Крыму обвинили в «сдаче » юга Украины
Объявление об опасности холеры заметили в поезде из Москвы
Нарушителей комендантского часа на Украине захотели призвать в ВСУ
Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на турбину
Кардиолог рассказал о двух предвестниках инсульта
Российский футболист оценил отношение к нему в Европе фразой «политика была»
Иммунолог перечислила необходимые для взрослых прививки
Депутат предупредил НАТО об имиджевых проблемах из-за Украины
Клинический психолог развеял мифы о гипнозе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.