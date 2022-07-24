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Политолог назвал Зеленского «мелким ничтожеством»

Политолог Кедми пообещал Зеленскому роль сакральной жертвы Запада

Фото: Reuters

Политолог Яков Кедми пообещал роль сакральной жертвы Запада президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого назвал «мелким ничтожеством». Его слова передает Telegram-канал «Соловьев Live» в воскресенье, 24 июля.

Кедми объявил, что Зеленский — «уже использованный материал», который якобы «не приносит дивидендов» Западу. «Самое лучшее он в качестве сакральной жертвы. То есть ликвидировать его, списать на злого [президента России Владимира] Путина, который всех своих врагов ликвидирует», — заявил политолог. Он добавил, что украинского лидера «и врагом считать нельзя, это такое мелкое ничтожество, что его не за что вообще считать».

Ранее в воскресенье, 24 июля, стало известно, что по итогам встречи Зеленского с американскими конгрессменами США обязались передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS.

23 мая Time включил президента Украины в рейтинг самых влиятельных людей мира. Колонку про Зеленского написал президент США Джо Байден. Он указал, что украинский лидер «вдохновил и сплотил страны свободного мира».

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Евгений Шульгин
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