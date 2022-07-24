Политолог назвал Зеленского «мелким ничтожеством»

Политолог Кедми пообещал Зеленскому роль сакральной жертвы Запада

Политолог Яков Кедми пообещал роль сакральной жертвы Запада президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого назвал «мелким ничтожеством». Его слова передает Telegram-канал «Соловьев Live» в воскресенье, 24 июля.

Кедми объявил, что Зеленский — «уже использованный материал», который якобы «не приносит дивидендов» Западу. «Самое лучшее он в качестве сакральной жертвы. То есть ликвидировать его, списать на злого [президента России Владимира] Путина, который всех своих врагов ликвидирует», — заявил политолог. Он добавил, что украинского лидера «и врагом считать нельзя, это такое мелкое ничтожество, что его не за что вообще считать».

Ранее в воскресенье, 24 июля, стало известно, что по итогам встречи Зеленского с американскими конгрессменами США обязались передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS.

23 мая Time включил президента Украины в рейтинг самых влиятельных людей мира. Колонку про Зеленского написал президент США Джо Байден. Он указал, что украинский лидер «вдохновил и сплотил страны свободного мира».