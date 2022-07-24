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Россиян предостерегли от опасного способа покупки квартиры

Владелец агентства недвижимости Аверс предостерегла от сделок с кредитными кооперативами

Фото: Роман Денисов / РИА Новости

Владелец агентства недвижимости Ксения Аверс предостерегла россиян от участия в кредитных кооперативах. Она подчеркнула, что большинство предложений от подобных компаний — мошеннические. Об опасности этого способа покупки недвижимости специалист рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«На рынке все еще периодически всплывают такие компании, как кредитные кооперативы. Они предлагают вступить к ним в кооператив и вносить членские взносы. А за это обещают поставить человека в очередь на получение денег для покупки квартиры. Остерегайтесь таких предложений», — предупредила Аверс.

По ее словам, 99 процентов подобных компаний — это пирамиды и мошенники. «Возможно, первые люди, попавшие в такой кооператив, действительно получили деньги на квартиру. Но это исключение, а не правило», — указала владелец агентства недвижимости.

Аверс подчеркнула, что жилье, полученное через кредитный кооператив, не оформляется как полагается до полной выплаты. Если произойдет что-то непредвиденное, его сразу заберут в пользу погашения долга, рассказала она.

Запомните, участие в суперзаманчивых и супервыгодных предложениях чаще всего заканчивается очень плачевно

Ксения Аверсвладелец агентства недвижимости

Идеальная тактика при покупке недвижимости — стать финансово грамотным, системным и последовательным человеком и накопить на первоначальный взнос достаточную сумму, чтобы получить самые лучшие условия по ипотеке, заявила Аверс.

Ранее владелец агентства недвижимости рассказала о том, что популярная схема с покупкой квартиры через договор с завышенной суммой сделки несет в себе высокие риски. И для покупателя, и для продавца такая сделка может закончится уголовным делом, заявила специалист.

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Виктория Немис
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