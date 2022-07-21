Россиян предупредили об опасности популярной схемы покупки квартир

Владелец агентства недвижимости Аверс предостерегла от завышения цены при покупке квартиры

Популярная схема с покупкой квартиры через договор с завышенной суммой сделки несет в себе высокие риски, предупредила владелец агентства недвижимости Ксения Аверс. И для покупателя, и для продавца такая сделка может закончится уголовным делом, заявила специалист в разговоре с «Лентой.ру»

Чаще всего завышением суммы сделки занимаются при покупке недвижимости на вторичном рынке, отметила Аверс. «Такая схема встречается, когда человек покупает жилье у частного лица либо у компании, которая не является застройщиком. Например, у юридического лица или агентства, перепродающего такие объекты», — сообщила специалист.

Например, квартира стоит 10 миллионов рублей, а на ипотеку банк может дать 80 процентов от стоимости — 8 миллионов рублей. В этом случае первоначальный взнос должен составлять 2 миллиона рублей. Если у человека нет этих денег, он договаривается с продавцом о том, что они в договоре покажут не десять миллионов рублей, а большую сумму, к примеру — 12 миллионов рублей. Соответственно, банк дает ипотеку в размере десять миллионов, и человек покупает жилье без первоначального взноса Ксения Аверс владелец агентства недвижимости

При таком завышении продавец пишет расписку для банка о том, что он уже получил от продавца первоначальный взнос — те самые два миллиона рублей, добавила эксперт рынка недвижимости. Это является обманом и чревато последствиями, резюмировала Аверс.

Во-первых, подлог документов — это сговор. И могут быть очень серьезные негативные последствия. Однако в России продолжают пользоваться этой схемой, часто закладывая в эту сумму еще и деньги на ремонт Ксения Аверс владелец агентства недвижимости

Кроме этого, при оформлении такой сделки открывается поле для мошенничества, предупредила Аверс. «Покупатель, который получил такую расписку от продавца, в случае, если сделка по каким-то причинам не состоится, может воспользоваться этой распиской и попросить продавца вернуть те самые два миллиона, которые он якобы получил, но по факту не получал. Поэтому эта схема очень рискованная, и лучше ее не использовать», — заключила она.

Ранее Аверс рассказала о самом грамотном способе собрать сумму на первоначальный взнос по ипотеке. Специалист заявила, что откладывать средства для покупки недвижимости — это наиболее выгодная тактика финансово подкованных людей.

