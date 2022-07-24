Побывавшие на Мальдивах россияне выяснили самую недолюбливаемую нацию на курорте
Российские туристы, которые побывали на Мальдивах, узнали, что больше остальных путешественников местные жители недолюбливают отдыхающих из Индии. Своими наблюдениями они поделились в личном блоге «Мир в кармане» на платформе «Яндекс.Дзен».
Как рассказали блогеры, антирейтинг туристов им удалось выяснить у русскоязычной хозяйки местного небольшого магазина по продаже экскурсий и сувениров. По словам женщины, жители Мальдивских островов и гиды одинаково недолюбливают путешественников из Индии. В частности, к самым неприятным особенностям гостей отнесли привычку отдыхать на курорте большими семьями и громкими компаниями.
«Они необязательны, нечистоплотны и сильно навязчивы. Частенько гости из Индии привозят с собой специфический запах своей родины, который потом долго не выветривается в лифтах, номерах отелей и даже в кафе и ресторанах», — привели слова хозяйки авторы блога.
На втором месте оказались туристы из России. Соотечественников критикуют за скандалы из-за шезлонгов и незаконный провоз алкоголя на острова. Блогеры отметили, что ради выпивки некоторые туристы-уникумы идут на различные ухищрения: например, переливают крепкие напитки в упаковку из-под сока.
«Гости из Германии очень капризны, частенько чересчур требовательны к обслуживающему персоналу и сопровождающим их гидам. Могут позволить себе опоздать или отказаться находиться в лодке или в автобусе с темнокожими туристами из других стран. Любят алкоголь, хотя на Мальдивах он почти под запретом, но охотно отправляются в алкотуры на специальные баржи, которые курсируют вблизи туристических островов, и там могут оторваться по полной», — рассказали о третьей строчке антирейтинга путешественники.
Четвертое место заняли туристы из Словении. Путешественников описали как не очень капризных и доброжелательных людей. Хозяйка магазина вспомнила, что словенцы не торгуются, не опаздывают на трансфер и не дебоширят во время морских прогулок и экскурсий.
Ранее в июле российская тревел-блогерша, которая часто путешествует по Европе, рассказала, что больше всего европейцев восхищает в русских людях морозостойкость, запасливость и приспособляемость.