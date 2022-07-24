Побывавшие на Мальдивах россияне выяснили самую недолюбливаемую нацию на курорте

Авторы блога на «Яндекс.Дзен»: жители и гиды Мальдив недолюбливают туристов из Индии

Российские туристы, которые побывали на Мальдивах, узнали, что больше остальных путешественников местные жители недолюбливают отдыхающих из Индии. Своими наблюдениями они поделились в личном блоге «Мир в кармане» на платформе «Яндекс.Дзен».

Как рассказали блогеры, антирейтинг туристов им удалось выяснить у русскоязычной хозяйки местного небольшого магазина по продаже экскурсий и сувениров. По словам женщины, жители Мальдивских островов и гиды одинаково недолюбливают путешественников из Индии. В частности, к самым неприятным особенностям гостей отнесли привычку отдыхать на курорте большими семьями и громкими компаниями.

«Они необязательны, нечистоплотны и сильно навязчивы. Частенько гости из Индии привозят с собой специфический запах своей родины, который потом долго не выветривается в лифтах, номерах отелей и даже в кафе и ресторанах», — привели слова хозяйки авторы блога.

На втором месте оказались туристы из России. Соотечественников критикуют за скандалы из-за шезлонгов и незаконный провоз алкоголя на острова. Блогеры отметили, что ради выпивки некоторые туристы-уникумы идут на различные ухищрения: например, переливают крепкие напитки в упаковку из-под сока.

«Гости из Германии очень капризны, частенько чересчур требовательны к обслуживающему персоналу и сопровождающим их гидам. Могут позволить себе опоздать или отказаться находиться в лодке или в автобусе с темнокожими туристами из других стран. Любят алкоголь, хотя на Мальдивах он почти под запретом, но охотно отправляются в алкотуры на специальные баржи, которые курсируют вблизи туристических островов, и там могут оторваться по полной», — рассказали о третьей строчке антирейтинга путешественники.

Четвертое место заняли туристы из Словении. Путешественников описали как не очень капризных и доброжелательных людей. Хозяйка магазина вспомнила, что словенцы не торгуются, не опаздывают на трансфер и не дебоширят во время морских прогулок и экскурсий.

Ранее в июле российская тревел-блогерша, которая часто путешествует по Европе, рассказала, что больше всего европейцев восхищает в русских людях морозостойкость, запасливость и приспособляемость.