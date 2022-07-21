Часто путешествующая россиянка раскрыла удивляющие европейцев качества русских

Автор блога «Лайк Трэвел Путешествия»: европейцы восхищаются морозостойкостью россиян

Российская тревел-блогерша рассказала, что больше всего европейцев восхищает в русских людях морозостойкость, запасливость и приспособляемость. Своими наблюдениями из частых путешествий по европейским странам она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора блога, она не раз слышала слова удивления европейцев о том, как россияне «легко и непринужденно» переносят лютые, по их мнению, морозы. Так, знакомый девушки, который живет в Испании, признался ей, что при температуре в ноль градусов местные жители предпочитают оставаться дома. «А в России люди в минус 30 ходят гулять и даже проводят специальные зимние забавы. Это вызывает восхищение!» — передала слова испанца путешественница.

Кроме того, россиянка узнала о том, что европейцев поражает страсть россиян делать запасы: брать большое количество вещей в отпуск, покупать множество сувениров для друзей и близких и набирать тарелки еды на завтраках в отелях. По мнению ее друга из Италии, русские таким образом «думают не только о сегодняшнем дне, но и о будущем». Тем не менее это качество вызывает недоумение у немцев и испанцев, которые, например, не видят смысла в домашних заготовках солений или хранении вещей на балконах.

«Умение справляться с трудностями, бесстрашие и отважность, я объединила и назвала одним качеством — приспособляемость. Все эти фразы я слышала в свой адрес и про других русских людей, которые, несмотря на различные ограничения и масочный режим, весь 2020 и 2021 год спокойно отдыхали в Европе, хотя сами европейцы боялись лишний выйти на улицу, лишь бы не заболеть», — отметила еще одно качество россиян блогерша.

Ранее в июле эта же путешественница выяснила, что бомжи в Париже получают социальные пособия на содержание бездомных собак и специально для этого заводят по два-три питомца.