НАТО назвали дорогим и старомодным

Журналист Foreign Policy Джастин Логан назвал НАТО дорогим и старомодным союзом

Североатлантический альянс (НАТО) представляет из себя дорогостоящий и старомодный союз, не способный реагировать на современные вызовы. Такое предположение выдвинул обозреватель Джастин Логан в авторской колонке для американского журнала Foreign Policy.

Логан посчитал, что США не обязательно находиться в НАТО, и что страны Европы способны защитить себя самостоятельно, в том числе от возможной агрессии России. «В 2022-м союзники Соединенных Штатов уже достаточно сильны, чтобы сдерживать Россию самостоятельно. Они просто отказываются делать это из-за укоренившейся веры в то, что США сделает это за них, а власти этих государств предпочитают тратить собранные с налогов средства на внутренние проблемы», — говорится в авторской колонке.

Журналист обратил внимание на то, что НАТО не занимается борьбой с пандемией коронавируса или пиратством, поскольку не имеет ни авторитета, ни способностей для выполнения подобных задач.

29 июня лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу. Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления Швеции и Финляндии. В первый день саммита альянса сторонам все же удалось прийти к соглашению.

Североатлантический альянс был основан в апреле 1949 года. Одной из основных целей НАТО является обеспечение сдерживания агрессии в отношении территории любого государства-члена организации.