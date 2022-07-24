В США и Британии начали работу над защитой от российских ракет

Telegraph: оборонные предприятия США и Британии работают над защитой от российских ракет

Британская оборонная компания Cohort и американская Raytheon Missiles & Defens работают над создание защиты от российских и китайских гиперзвкуковых ракет. Об этом сообщает Telegraph.

По сведениям издания, в США проект находится на начальной стадии.

Глава Cohort Энди Томиса заявил, что его компания работает над проектом по поражению оружия, которое двигается со скоростью в пять раз выше скорости звука.

Руководитель Raytheon Missiles & Defense Уэсу Кремеру в свою очередь сообщил, что компания сосредоточится на отслеживании ракет из космоса с помощью спутников. Он назвал слабым местом ракеты систему рассеивания тепла, которую относительно легко повредить, что приведет к уничтожению ракеты. Кремер при этом подчеркнул, что проект находится «в зачаточном состоянии».