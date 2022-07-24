В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за жары

Гидрометцентр объявил оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за жары, свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

«Местами в Москве ожидается сильная жара 30...32 градусов по Цельсию», — говорится в предупреждении, которое действует с 12:00 до 18:00 24 июля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сделал прогноз, что к концу текущей недели жаркая погода вернется в Москву и область. По его словам, температура воздуха достигнет 29 градусов.