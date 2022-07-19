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Вильфанд спрогнозировал сроки возвращения жары в Москву

Научрук Гидрометцентра Вильфанд спрогнозировал возвращение тепла в Москву в выходные

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Жаркая погода вернется в Москву и область к концу недели — тогда температура воздуха поднимется до 29 градусов тепла. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует АГН «Москва».

«Уже в пятницу температура повысится и будет стремиться к 25-градусной отметке, в субботу и воскресенье прогнозируется плюс 25-27 градусов, а по области в субботу даже до плюс 29 градусов», — спрогнозировал Вильфанд.

По его словам, в выходные в столице возможны кратковременные дожди. В свою очередь, в середине недели погода будет дождливой и прохладной, подчеркнул метеоролог, отметив, что столбики термометров будут на отметке 18-21 градус.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сделал прогноз, что на неделе с 18 июля в Москве установится погода, которая соответствует климатической норме мая или сентября. По его словам, на неделе стоит практически каждый день кратковременные дожди.

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Анастасия Шейкина
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