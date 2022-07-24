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Белый дом обратился к мировому сообществу из-за вспышки оспы обезьян

Белый дом призывал мировое сообщество ответить согласованно на вспышку оспы обезьян

Фото: Susana Vera / Reuters

Власти США заявили о необходимости принятия международным сообществом согласованных мер по борьбе с оспой обезьян. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Такое обращение было сделано на фоне объявления ВОЗ вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Координатор Белого дома по касающимся пандемии вопросам Радж Панджаби назвал решение ВОЗ «призывом к действию с тем, чтобы прекратить распространение данного вируса».

Он также отметил, что администрация президента США Джо Байдена утвердила стратегию по борьбе с данным заболеванием в стране. По словам Панджаби, она предполагает увеличение объемов закупок и производства вакцин, а также их распространение по стране.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе. «По оценке ВОЗ, риск оспы обезьян является умеренным в глобальном масштабе и во всех регионах, за исключением европейского, где мы оцениваем риск как высокий», — подчеркнул глава ВОЗ.

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Марина Совина
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