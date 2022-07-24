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Работа «Солнцепеков» группировки «О» под Северском попала на видео

Опубликовано видео работы огнеметной установки «Солнцепек» группировки О

Работа огнеметной установки ТОС-1А «Солнцепек» группировки «О» («Отважные») под Северском попала на видео. Соответствующие материалы опубликовало РИА Новости.

Утверждается, что задачей упомянутых вооружений является поражение противника в опорных пунктах, где базируются украинские военные и иностранные наемники. «При попадании снаряда образуется избыточное давление, а температура достигает трех тысяч градусов. Сам же противник обращается в бегство», — сообщил агентству один из военнослужащих.

Известно, что ТОС-1А является тяжелой системой залпового огня, созданной на основе танка Т-72. Уточняется, что одна боевая машина способна накрыть до 40 тысяч квадратных метров местности за счет 24 термобарических снарядов. Предназначение комплекса — разрушение сооружений, поджог, а также вывод из строя автомобильной и легкобронированной техники.

Ранее в июле в ДНР сообщили об обстреле территорий из украинских «Градов». Известно, что город Ясиноватая был обстрелян с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив шесть снарядов. Уточняется, что огонь был открыт в 10:56 с позиций в Авдеевке.

Полина Гераскина
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