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Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию на турбину

«Ъ»: Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию на турбину до конца 2024 года

Фото: Ralph Orlowski / Reuters

Немецкая Siemens Energy, производящая газовые турбины, в воскресенье, 24 июля, направила «Газпрому» выданную Канадой экспортную лицензию, позволяющую ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока» до конца 2024 года. Об этом пишет «Коммерсантъ»

Как указывает издание, теперь турбину, которая находится в Германии, можно будет отправить в Россию в середине недели, но при условии, что «Газпром» пришлет необходимые для прохождения таможенного контроля документы: требуется изменение базиса поставки (сейчас это Монреаль) на точку в России.

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По действующему соглашению с Siemens Energy по ремонту турбин, «Газпром» должен был самостоятельно забрать отремонтированную турбину в Канаде, но из-за прямых санкций, введенных этой страной против «Газпрома», это стало невозможно, и Siemens взяла на себя доставку турбины в Россию. Однако при этом отгрузочная документация не была изменена. В Siemens Energy от комментариев изданию отказались, в «Газпроме» их также не предоставили.

22 июля «Газпром» заявил, что по-прежнему не получил от Siemens документов, подтверждающих вывод турбины из-под международных санкций в соответствии с договоренностью между Германией и Канадой, где агрегат проходил ремонт. «Время, необходимое для этого, не находится исключительно в нашей компетенции», — отметил представитель Siemens Energy.

Отказ властей Канады возвращать турбину в Россию после ремонта стал причиной резкого сокращения объема поставок по «Северному потоку» в Европу. Впоследствии Берлин договорился с Оттавой о возврате оборудования в Россию.

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Марина Совина
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